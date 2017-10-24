Саакашвили пирует на банкете, а его сторонники мерзнут в палатках

Михаил Саакашвили, грузинский политик и бывший глава Одесской области, засветился на роскошном банкете в то время, как его сторонники митинговали под зданием Верховной Рады.
Как передает replyua.net, журналист Сергей Медяник на своей странице в Фейсбуке написал о том, что Саакашвили был одним из приглашенных на юбилей Дмитрия Гордона, и торжества проходили в гостинице «Премьер Палац». «В то время как в Киеве возле Рады люди мерзнут в палатках, штурмуют полицию и готовы умереть ради революции, на которую их позвал экс-губернатор Одесской области, Мишка Саакашвили бухает и гульбасит в 5-ти звездочном отеле на днюхе у Гордона. Революции быть, чего уж там, дайте лишь нажраться, просто с бодуна у Мишки п***еж просыпается», - написал журналист.
Напомним, что на юбилей Гордон пригласил много известных личностей. Среди них была и Надежда Савченко, которая лихо отплясывала под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана». Сердючка, кстати, весь вечер выступала на сцене вместе с Монатиком.