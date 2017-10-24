Сотрудников донецкой шахты Засядько наградили за поддержку «ДНР»

За присоединение к террористическому движению «Донецкая республика» шестидесяти четырем сотрудникам шахты имени Засядько в оккупированном Донецке была предоставлена помощь в виде продуктов питания, передает replyua.net. По информации сепаратистского движения «Донецкое агентство», торжественную церемонию вручения гуманитарной помощи провели 23 октября.
«В настоящее время шахта переживает трудные времена, это вызвано многими факторами. Однако сотрудники предприятия в это непростое время не побоялись заявить о поддержке «ДНР» и нашего общественного движения . В связи с этим, специальным штабом было принято решение о выдачи гуманитарной помощи семьям сотрудников предприятия, которые являются членами нашего движения. Такие мероприятия вселяют уверенность», — заявил, секретарь отделения ОД «Донецкая Республика» в Киевском районе Донецка Геннадий Мишко.
Также стало известно, что общий вес набора составляет примерно 16 килограмм, он состоит из круп, консервов, подсолнечного масла, сгущенного молока, сахара, печенья, конфет, чая, кофе и иных продуктов.