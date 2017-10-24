Безвиз между Украиной и Канадой: обнародованы условия

Как информирует replyua.net, Хусен заявил: «Мы сотрудничаем с Украиной на очень тесном уровне. Я встречался с послом Украинского государства и продолжаю активно привлекать их к тому, что нужно сделать, чтобы продвинуться в визовых вопросах». В это же время он подчеркнул, что канадское правительство «глубоко ценит свои отношения с украинской стороной».
Чиновник также добавил: «Решение о визовой политике принимаются, основываясь на целостной оценке рисков преимуществ. Мы пришли к решению, что Украина, как и любое другое государство, должно выдавать безопасные документы для путешествия, контролировать эффективно границы, а также хорошо сотрудничать с международным сообществом в отношении вопросов миграции и безопасности».