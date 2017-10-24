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Ельченко прокомментировал последствия агрессии РФ в Украине

Ельченко прокомментировал последствия агрессии РФ в УкраинеВ результате российской вооруженной агрессии в Украине порядка четырех процентов украинцев стали вынужденными переселенцами, о чем во время брифинга заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, о чем передает «Укринформ».

Как информирует replyua.net, согласно со словами Ельченко, по меньшей мере 1,6 миллиона украинских граждан стали вынужденными переселенцами с 2014 года. Кроме того, вследствие российской вооруженной агрессии и оккупации более 3 миллионов и 800 тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи. Ельченко заявил: «Порядка 1 миллиона и 600 тысяч украинцев были вынуждены оставить собственное жилье и зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица, что составляет четыре процента от общего количества украинского населения».

В частности постпред отметил, что из-за агрессии РФ Украинское государство переживает наиболее серьезную гуманитарную проблему со времен приобретения независимости. Постпред заявил: «Более 3,8 миллиона украинцев, которые проживают с обеих сторон «контактной линии», нуждаются в получении гумпомощи».Также Ельченко заявил, что сложившуюся ситуацию ухудшают продолжительное нарушение режима прекращения огня и угроза вооруженной эскалации со стороны Российской Федерации. Дипломат подытожил: «Как страна, которая развивается, Украина вынуждено повысила уровень расходов на нацбезопасность и оборону до 5 процентов ВВП, несмотря на экономическую ситуацию в государстве».
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