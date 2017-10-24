Медик рассказал о последствиях новой магнитной бури

Магнитная буря будет бушевать на Земле с 24 по 26 октября, и, по мнению специалистов, буря будет воздействовать на 75 процентов населения Земли. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, врач Виктор Литвиненко заявил, что из-за этой мощной бури может возрасти риск обострения опасных заболеваний.
По его словам, в эти дни в группе риска будут находиться люди, страдающие болезнями сердца, гипотонией и гипертонией. Специалист отметил, что примерно 70 процентов инсультов, гипертонических кризов и инфарктов случаются именно во время магнитных бурь. Магнитные бури сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.
По прогнозам ученых, малая магнитная буря достигнет Земли уже сегодня, а умеренная магнитная буря обрушится на планету днем позже, 25 октября. В эти дни нужно воздержаться от чрезмерных физических нагрузок и от употребления алкоголя.