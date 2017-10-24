Эксперт разъяснил ситуацию с бесплатными лекарствами после внедрения медреформы

Медицинская реформа не приведет к отмене государственных программ, которые направлены на обеспечение граждан бесплатными лекарственными препаратами.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Эспрессо, об этом рассказал Владимир Курпита, один из авторов медицинской реформы. На данный момент Министерство здравоохранения ведет 18 государственных программ по обеспечению бесплатными лекарствами. И принятый закон не говорит ничего об отмене этих программ. Эти программы будут оставлены, и они предусматривают выдачу бесплатных лекарств», - отметил Курпита. В то же время он подчеркнул, что постепенно будет переход на другие модели обеспечения пациентов препаратами.
По его словам, может возникнуть ситуация, когда государство не сможет обеспечить пациента одним из типов инсулина, к примеру, и в этом случае человеку будет предложен другой, более дорогой инсулин, и тогда пациент заплатит разницу в цене, естественно, по собственному желанию.