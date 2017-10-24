«Мусор повсюду»: пользователи в шоке от гор мусора, скопившегося в Карпатах

Пользователи шокированы снимками, опубликованными Романом Михайлюком на странице Карпати/Carpathians в Фейсбуке. Пользователи отмечают, что находятся в шоке от увиденного и не могут представить, что люди могли оставить после себя столько мусора, информирует replyua.net.
«В большинстве случаев это делает местное население, аборигены, они весь свой мусор собирают и складывают у реки, говорят: "Вода придет – заберет". Туристы мусор забирают с собой», - пишет один из пользователей. Другой комментатор подчеркнул, что именно мусор нужно рекламировать в соцсетях, чтобы люди увидели этот ужас и перешли к делу. Пользователь отметил, что он сам из Литвы, но готов приехать в Карпаты и помочь украинским активистам собрать все отходы.
Напомним, что нардеп Татьяна Черновол ранее обвинила Россию в том, что во Львове и других украинских городах скопились тонны мусора. Черновол считает, что более сорока процентов отходов – это российская продукция, и РФ специально упаковывает свои товары в более плотную упаковку, чтобы в Украине было больше мусора. Это заявление рассмешило пользователей соцсетей.