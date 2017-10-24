Миротворцы помогут урегулировать конфликт на Донбассе – Ельченко

После введения на оккупированные территории Донбасса миротворческого контингента ООН, можно будет решить военный конфликт в данном регионе. Как передает replyua.net, с заявлением соответствующего содержания выступил Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций.
«У нас есть твердая уверенность в том, что всеобъемлющего урегулирования конфликта можно достичь при развертывании миротворческой миссии ООН», — приводит цитату постпреда посольство Украины в ООН на своей Twitter-странице.
Стоит напомнить, что глава украинского государства Петр Порошенко заявлял, что представителей миротворческого контингента нужно разместить на всей территории Донбасса, а также акцентировал внимание на важности поставок войск и оружия боевикам. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что в Альянсе поддерживаю такое размещение миссии, в том числе, неконтролируемый Киевом участок украинско-российской границы. «Мы готовы поддержать все идеи и предложения, благодаря которым можно будет воплотить минские договоренности, соблюдать прекращение огня, отвести тяжелое вооружение», — отметил генсек.