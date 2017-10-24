Из-за скандалов из НОТУ уволился исполнительный продюсер «Евровидения – 2017»

По информации «Радио Свобода», Павел Грицак, который занимал должность заместителя председателя Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак, ранее выполнявший обязанности исполнительного продюсера песенного конкурса «Евровидение-2017» и отвечающий за подготовку и проведение конкурса, написал заявление об увольнении из НОТУ, передает replyua.net. В том числе, известно, что он написал заявление об увольнении «по соглашению сторон» и его уже удовлетворила администрация.
С 7 июня Павел Грицак был ответственным за документальное и финансовое закрытие проекта «Евровидение-2017» в должности заместителя главы исполнительного центральной дирекции. Эту должность создали для подготовки и проведения «Евровидения» и после его увольнения ее ликвидируют.
Представители государственной аудиторской службы уже передали материалы ревизии сотрудникам правоохранительных органов, которые оценят действия некоторых должностных лиц «Национальной общественной телерадиокомпании Украины», ответственных за организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение-2017».