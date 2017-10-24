Школьников из Волыни отправили на каникулы раньше срока из-за нехватки средств в бюджете

В школах Нововолынска Волынской области учеников отправили на осенние каникулы на неделю раньше – чиновники объясняют такое решение желанием сэкономить бюджетные средства.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал Николай Остапюк, начальник управления образования Нововолынска. Остапюк заявил, что почти пять с половиной тысяч школьников из девяти школ были отправлены на каникулы на неделю раньше – они начали отдыхать с 23 октября. «Перенос каникул - это вынужденная мера, связанная с нехваткой средств. Мы должны экономить средства уже сейчас, не дожидаясь, когда в конце года не будем знать, где их взять», - заявил начальник.
По словам Остапюка, перенос каникул позволит сэкономить бюджетные средства в размере семисот тысяч гривен. Чиновник уверяет, что такие действия властей на школьной программе и на обучении негативно не скажутся – дети вернутся за парты уже 30 октября.