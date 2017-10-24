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«Л/ДНР» массово стягивают военную технику к линии соприкосновения, - ОБСЕ

«Л/ДНР» массово стягивают военную технику к линии соприкосновения, - ОБСЕВ зоне проведения антитеррористической операции на линии отвода тяжелого вооружения были зафиксированы нарушения в размещении вооружения и военной техники со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО, о чем говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. Как информирует replyua.net, прежде всего, это РСЗО, САУ, буксируемые артиллерийские установки, минометы и даже танки.

В неконтролируемых украинской властью районах Донбасса, 17 октября 2017 года беспилотники спецмиссии ОБСЕ зафиксировали у населенного пункта Свободное, что в Донецкой области, три машины типа БРДМ и один ЗРК (более всего, что 9К31 «Стрела-1»), которые стояли на территории объекта в районе, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено. Кроме того, 19 октября вблизи с населенным пунктом Шимшиновка, Луганской области, беспилотник ОБСЕ запечатлил огромное количество вооружения (в частности РСЗО «Град», десятки гаубиц) и некоторую другую технику. В этот же день на оккупированных территориях Донбасса СММ ОБСЕ зафиксировала 24 танка и 6 зенитных ракетных комплексов возле Бугаевки, Луганской области. Также в этом районе были обнаружено сосредоточение около 90 бронированных машин военного типа и 70 грузовых военных транспортных средств.
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