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Хеллоуин: история и инструкции по приготовлению к празднованию

Хеллоуин: история и инструкции по приготовлению к празднованию
Как передает replyua.net, в США, да и во всем мире Хеллоуин – один из самых любимых праздников, который отмечается с 31 октября на 1 ноября. Он пришел к нам от древних кельтов. У них есть схожий праздник – Самайн, его главный смысл - задобрить злых духов, которые в праздничную ночь веселятся и пугают простых людей. Но у кельтов этот праздник длится целых семь дней.

В наше время люди могут выбирать разнообразные костюмы вурдалаков, а раньше все желающие надевали простые тканевые маски и ходили от дома к дому, выпрашивая сладости. Только в XVI веке появилась традиция переодеваться в разные костюмы, прятать лица под страшными масками и просить сладости у соседей, знакомых и просто первых попавшихся на пути людей.

Символом праздника являются тыквы, которые массово скупаются людьми еще в начале октября. Ведь половина тыкв идет на изготовление "фонарей Джека", а остальная - на приготовление блюд. Так же люди украшают свои дома искусственной паутиной, множеством свечей и прочей атрибутикой нечести. Хеллоуин заканчивается осенним семейным ужином, на столе которого обязательно должны присутствовать блюда из тыквы и яблок.
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