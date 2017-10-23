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Ляшко считает, что его «драконовский» законопроект должны поддержать нардепы

Ляшко считает, что его «драконовский» законопроект должны поддержать нардепы
Как передает replyua.net, после ДТП, которое произошло на Салтовском шоссе в Харькове, Олег Ляшко настаивает на принятии нового закона об ужесточении наказания за вождение в пьяном виде. Виновником аварии стал бывший прокурор Максим Марченко, который находился за рулем своего BMW в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП тяжело пострадали двое мужчин. А водитель BMW сбежал с места происшествия с помощью неопознанных, на данный момент, людей на Mercedes Vito. На своей странице в социальной сети «Facebook» Олег Ляшко опубликовал пост, в котором говорится о намерении политика настаивать на принятии законопроекта на ближайшей сессионной неделе.

«Пьяный за рулем – убийца. Пьяный прокурор за рулем – вдвойне убийца, потому что может избежать ответственности за содеянное» - негодует Ляшко. «Каждый подонок, который пьяным убил людей на дороге, обязан отвечать за это!» - громко завершил свой пост скандальный политик. Кажется, еще не всем депутатам все равно на мирный украинский народ. Примут ли «драконовский» законопроект Олега Ляшко и Игоря Мосийчука в Верховной Раде в ближайшее время, стоит под вопросом, а простому народу остается только ждать правильного решения.
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