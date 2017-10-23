За один год размер субсидий в Украине увеличился на 20 процентов

Средний размер субсидий, выделяемых украинским домохозяйствам, в сентябре этого года достиг 149,6 гривен, что на 20,3 процента больше, чем в сентябре 2016 года.
Как информирует replyua.net, такие данные приводят в Государственной службе статистики. За период с января по сентябрь этого года общая сумма субсидий, выделенных домохозяйствам, достигла трех миллиардов 344 миллионов гривен, и это почти на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Госстата, с начала 2017 года субсидии назначены 7 миллионам 727 тысячам семей, что составляет 105,2 процента от общего количества домохозяйств, обратившихся за ними, и в 1,6 раза превышает показатель января-сентября 2016 года.
Кроме того, отмечается, что в сентябре 2017 года субсидиями воспользовались 6,233 миллиона украинских домохозяйств – 41,6 процентов от общего количества домохозяйств в нашей стране. Напомним, что в прошлом году на субсидии было потрачено 5 миллиардов 704 миллиона гривен, и эти показатели в 2,4 раза больше, чем в 2015 году.