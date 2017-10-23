НАЭК Энергоатом закупит в России ядерное топливо

Александр Шавлаков, первый вице-президент Национальной атомной энергогенерирующей компании Энергоатом, заявил о том, что планируется закупить сразу 17 партий ядерного топлива, которое предназначается для энергоблоков.
Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, Шавлаков подчеркнул, что одиннадцать партий ядерного топлива компания закупит в России – две партии предназначены для ВВЭР-440, девять партий – для реакторов ВВЭР-1000. Вице-президент отметил, на данный момент уже получено пять партий российского топлива. Кроме того, в текущем году планируется закупить шесть партий ядерного топлива производства компании Westinghouse, из этого количества поставлено уже пять партий. По словам Шавлакова, в текущем году планируется также 5 рейсов по вывозу отработанного ядерного топлива в Россию, из них уже осуществлено четыре рейса. Напомним, что Украина так и не прекратила закупать российское ядерное топливо.
Только с начала текущего года общая сумма всех сделок составила 130 миллионов долларов. В общей сложности было импортировано топлива на 63,8 миллионов у российской компании ТВЭЛ. На 57,6 миллионов топливо было закуплено у Westinghouse (производственные мощности находятся в Швейцарии).