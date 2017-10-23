Опрос: в случае перевыборов в Раду пройдут сразу семь политсил

Если в ближайшее время в Украине будут проведены досрочные выборы, в Верховную Раду пройдут сразу семь политических партий. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами Центра Разумкова.
Самой большой поддержкой народа (13,6 процентов голосов) заручится Блок Петра Порошенко, на втором месте с 10 процентами идет партия Батькивщина, а тройку лидеров замыкает Гражданская позиция, набравшая 8,9 процентов голосов респондентов. Оппозиционный блок набрал 8,6 процентов, партия За життя – 6,8 процентов, Радикальная партия – 6,5 процентов, Самопомощь – 5,9 процентов. Не преодолевает пятипроцентный барьер объединение правых партий (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус"), его поддерживают 4,2 процента опрошенных.
Остальные политсилы набрали бы меньше 3 процентов голосов. Социологи проводили опрос в начале октября, в нем приняли участие больше двух тысяч респондентов изо всех регионов, за исключением Крыма и временно оккупированных районов Донбасса. Погрешность не может превышать двух процентов.