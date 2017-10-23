Доник: «В НАБУ следят за риторикой депутатов из числа болтунов, однако за этими словами нет ничего»

Роман Доник, известный волонтер, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что не будет ничего страшного, если на прокурора САП и на следователей НАБУ будет заведено дело о государственной измене из-за расследования по Павленскому, сообщает replyua.net.
«У нас слишком много говорят и совсем не отвечают за свои слова. НАБУ и САП не исключение. Сколько было громких заявлений о поимке злодеев, а на выходе оказался пшик. Почему-то НАБУ взяло на вооружение риторику депутатов-болтунов-антикоррупционеров, за словами которых, как правило, пустота. Мы уже начали привыкать к заявлениям НАБУ и реагировать спокойно – ну, возбудили дело, разберутся. Если там ничего нет, то закроют. Но, простите, это полная х*рня. Это наши с вами деньги, которыми оплачивается работа нескольких высокооплачиваемых работников», - пишет волонтер.
По словам Доника, речь также идет и о репутации тех людей, на которых строчат заявления, и он не будет против, если следователи и прокуроры тоже окажутся под следствием, - если там все будет чисто, дела закроют, и все будет в порядке.