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Средняя маржа поставщика на поставке дизтоплива на «Укрзализныцю» уменьшилась более чем на порядок

Средняя маржа поставщика на поставке дизтоплива на «Укрзализныцю» уменьшилась более чем на порядок
В 2013 году средняя маржа поставщика на поставке дизтоплива на «Укрзализныцю», которая является крупнейшим потребителем в стране, составляла свыше 230 долларов на тонне. В 2014 – свыше 150. В этом году – чуть более 16. Были тендеры, где поставщик из-за колебаний цены поставлял себе в убыток, наверстывая в месяцы, когда изменения были в его пользу. Если сравнить цифры, то можно прийти к выводу, что маржа уменьшилась более чем на порядок. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный общественный активист и блогер Карл Волох.

По его словам, в данный момент руководство «Укрзализныци» вместе с министерством инфраструктуры занимается созданием отдельной Топливной компании, которая сможет в принципе устранить любых посредников при закупке нефтепродуктов и масел.

«Была бы моя фамилия Саакашвили, я бы сказал, что все эти достижения – результат работы Мониторинговой группы, к которой я имел непосредственное отношение. И соврал бы. Ибо гораздо важнее – новый закон о госзакупках, Прозорро, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, а главное – новая ситуация в стране после Майдана, связанная с усилившейся подконтрольностью власти обществу. Именно этот фактор многие пытаются оспаривать», – резюмировал Карл Волох.
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