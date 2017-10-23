Парубий прокомментировал запуск евроколеи из Львова в Польшу

Львов и Польшу скоро соединит евроколея, что позволит объединить Украину с европейскими городами с помощью современного скоростного пути. Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал Андрей Парубий, спикер ВР, во время встречи с журналистами на пункте пропуска «Шегини».
«Мы планируем предварительно, что это будет в Брюховичах, пригороде Львова, конечная остановка, где человек сможет зайти и там же пройти паспортный контроль, и фактически без остановки ехать в Варшаву», - заявил политик. Кроме того, Парубий подчеркнул, что недавно шли обсуждения по вопросам строительства евроколеи от польской границы до Львова.
По словам спикера, если такое железнодорожное сообщение появится, оно поможет увеличить число украинских граждан, которые будут без сложностей проходить контроль. Спикер добавил, что сейчас обсуждается несколько проектов, связанных с железнодорожным сообщением. В течение следующего года некоторые из них удастся реализовать.