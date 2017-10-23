Лоукостер Ernest Airlines перевезет 200 тысяч пассажиров между Италией и Украиной в 2018 году

Ernest Airlines, известный итальянский перевозчик, зашел на украинский рынок 20 октября. Как информирует replyua.net со ссылкой на ЦТС, в Международном аэропорту Львова рассказали о том, что в следующем году лоукостер планирует перевезти около двухсот тысяч пассажиров между Италией и Украиной. Между Львовом, Киевом и итальянскими городами планируется совершить не менее 1,6 тысяч рейсов.
«Мы очень заинтересованы в потребностях мобильности эмигрантов в Италии и их близких людей, которые живут в Украине. Это одна из важнейших тем сегодняшнего дня», - заявил Альфредо Состеро, менеджер авиаперевозчика. В текущем году лоукостер совершит уже более ста рейсов из Украины – всего будет перевезено более 15 тысяч пассажиров. В итальянской авиакомпании рассказали, что на борту самолетов, по большей части, будут граждане Украины, которые ездят в Италию на заработки, и для них будут созданы самые удобные условия для перелетов.
Напомним, что в этом году компания запускает рейсы из Львова в Милан, Неаполь и Венецию, а уже в следующем году самолеты будут летать в Парму, Верону и Сардинию.