Итальянская лоукост-компания рассказала о своих планах на Украину

Итальянский лоукост-авиаперевозчик Ernest Airlines, который 20 октября начал работать на рынке Украины, сообщил о планах по перевозке свыше двухсот тысяч пассажиров между Украиной и Италией. Как передает replyua.net, об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию пресс-службы Международного аэропорта Львова. Отмечается, что в следующем году перевозчик планирует совершить 1608 рейсов между Киевом, Львовом и городами Италии.
В нынешнем году Ernest Airlines осуществит 116 рейсов из/в Украину, перевезя 15,5 тыс. пассажиров. Сотрудники авиакомпании подчеркнули, что принимают во внимание потребности украинцев, которые отправляются на заработки в Италию. «Мы в значительной степени заинтересованы в потребностях мобильности эмигрантов в Италии и их близких людей, проживающих в Украине. Это одна из самых важных тем сегодняшнего дня», — сообщил менеджер Ernest Airlines Альфредо Состеро.
Ранее стало известно, что Ernest Airlines с сентября текущего года откроет рейсы в Милан из Международного аэропорта Львов. С декабря ожидается запуск рейсов в Венецию и Неаполь.