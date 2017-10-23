Между Польшей и Украиной появится современная магистраль

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, и Анджей Адамчик, министр строительства и инфраструктуры Польши, подписали меморандум о строительстве международной транспортной магистрали Via Carpatia. Как передает replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
«Подписан Меморандум о взаимопонимании относительно дальнейшего сотрудничества в рамках проекта Via Carpatia. Церемония подписания состоялась сегодня, 22 октября 2017 года, в городе Перемышль (Польша)», - говорится в заявлении. Кроме того, украинский и польский министр обсудили множество вопросов по подготовке к строительству магистрали. По словам Омеляна, строительство магистрали будет способствовать интеграции систем стран ЕС и восточноевропейских государств.
«Коридор через Карпаты также является мостом между Европой и Азией, он позволяет использовать транзитный потенциал Польши, Украины и других стран-партнеров. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения устойчивого транспортного сообщения в направлении с Европы в Азию», - подчеркнул Омелян.