Оппозиционер Лебединский целую неделю провел в реанимации киевской больницы

Алексей Лебединский, больше известный как Профессор Лебединский, российский музыкант и оппозиционер, сообщил о том, что восемь суток провел в реанимации одной из больниц Киева, однако при этом не стал говорить о диагнозе, поставленном врачами.
Как информирует replyua.net, о том, что происходило в больнице, музыкант написал на своей странице в Фейсбуке. «Меня спасали врачи и медсестры. Спасли, поклон им огромный, плюс чудо помогло – все могло закончиться гораздо более плачевно. Меня спасли в ведущем Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова, где зарплата медсестры высшей категории, которая работает в реанимации, – 3700 гривен ($135). Это там, где нет до сих пор отопления и горячей воды, даже в реанимации. Это там, где вообще нет лекарств, – приехал, покупай все сам, где хочешь», - отметил Лебединский.
Музыкант не озвучил диагноз, однако написал, что попал в реанимацию с высоким уровнем фермента амилазы, что может свидетельствовать о тяжелой форме панкреатита. По словам россиянина, институт Шалимова в столице Украины стал местом, где он впервые услышал только украинскую речь, однако медработники переходят на русский в общении с ним, но только из вежливости.