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Политолог рассказал, кто же такие охранники Сакварелидзе, готовящие теракты под Радой

Политолог рассказал, кто же такие охранники Сакварелидзе, готовящие теракты под Радой
Неоднократно в СМИ сообщалось об охранниках Сакварелидзе, которые как раз накануне так называемых акций протеста попались на покупке гранатометов и автоматов Калашникова, но не назывались их «погоняла» и некоторые другие детали. А это стоит внимания, чтобы меньше себе создавать иллюзии о том, кто на самом деле те «мирные протестующие». Ну это, конечно, для тех, кому уже Парасюка с Гришиным-Семенченко недостаточно. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский политический обозреватель Тарас Черновил.

Как сообщалось, 14 октября при попытке купить оружие СБУ задержала боевиков, готовивших провокации и убийство людей во время акций протеста во вторник. Один из них по кличке «Меч», работает заместителем руководителя охраны Давида Сакварелидзе. Еще один задержанный по кличке «Кий», который ранее получил 5 лет с отсрочкой на год, также входит в близкий круг Сакварелидзе. Начальник охраны Сакварелидзе «Француз» (Сергей Фесенко) ранее был осужден за умышленное убийство и отсидел 12 лет. Участвовал в прорыве границы вместе с другими боевиками. СБУ выявило, что задержанные «Меч» и «Кий» покупали два АК-47 и 3 гранатомета перед акцией 17 октября. Оба относятся к числу активных деятелей «Движения Новых сил», которое возглавляет гражданин неизвестно какой страны Саакашвили.

Еще один арсенал оружия совсем накануне акции обнаружили у лиц, которых спецслужба тесно связывает с Семенченко-Гришиным. «Для некоторых так называемых «экспертов», замеченных в повторении российских пропагандистских тезисов о каком-то «третьем майдане», напомню: наш Майдан был без оружия, а автоматы и другой огнестрел получили как раз антимайдановци. Аналогии на этом не исчерпываются», – резюмировал политолог.
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