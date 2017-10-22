Порошенко анонсировал ротацию войск в зоне АТО

Как информирует replyua.net, Петр Порошенко отметил: «В ближайшее время подразделения вернутся в места своей постоянной дислокации, где их ждут – в Северодонецк, Белую Церковь, Волынь, Чугуев… На замену вам придут другие бойцы, которые также крепко будут держать ваши позиции». В это же время украинский лидер передал сертификаты для переименования лучших военный 72-й бригады.
Напомним, ранее издание уже сообщало, что в постановление Кабинета министров Украины были внесены очередные изменения, которые определяли причины лишения статуса участника боевых действий. В частности сообщалось, что лишить статуса участника боевых действий можно тех бойцов, которые принимали участие в АТО, однако в это же время имели обвинительный приговор суда за совершение лицом умышленного тяжелого преступления. Также отнять статус можно при наличии факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО, или же по личному заявлению лица.