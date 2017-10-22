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Порошенко анонсировал ротацию войск в зоне АТО

Порошенко анонсировал ротацию войск в зоне АТОПрезидент Украины Петр Порошенко во время посещения 72-й бригады в Авдеевке заявил, что в ближайшее время подразделения 72, 14, 92 и 53 бригад ВСУ вернутся из зоны проведения антитеррористической операции в места своей постоянной дислокации, информирует пресс-служба украинского лидера.

Как информирует replyua.net, Петр Порошенко отметил: «В ближайшее время подразделения вернутся в места своей постоянной дислокации, где их ждут – в Северодонецк, Белую Церковь, Волынь, Чугуев… На замену вам придут другие бойцы, которые также крепко будут держать ваши позиции». В это же время украинский лидер передал сертификаты для переименования лучших военный 72-й бригады.

Напомним, ранее издание уже сообщало, что в постановление Кабинета министров Украины были внесены очередные изменения, которые определяли причины лишения статуса участника боевых действий. В частности сообщалось, что лишить статуса участника боевых действий можно тех бойцов, которые принимали участие в АТО, однако в это же время имели обвинительный приговор суда за совершение лицом умышленного тяжелого преступления. Также отнять статус можно при наличии факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО, или же по личному заявлению лица.
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