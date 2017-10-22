Ветерана АТО убили в Броварах

Вчера ночью, 21 октября, в городе Бровары Киевской области произошла драка, в результате которой погиб мужчина 36-летнего возраста. Как передает replyua.net, такая информация размещена на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook. Так, стало известно, что правоохранители получили сообщение о драке возле одного из развлекательных заведений на улице Независимости. Полицейские непосредственно на месте происшествия обнаружили тело местного жителя.
«В настоящее время удалось установить, что в ходе драки ему было нанесено сразу несколько колото-резаных ран, одна из которых – в область сердца», – сообщили в полиции. Вместе с тем, журналисты местного издания «Трибуна Бровары» отметили, что имя погибшего – Руслан Яцюк. Он был участником боевых действий, бойцом 11-го батальона территориальной обороны Киевской области «Киевская Русь», председателем ОО «Родной край».
Согласно информации начальника полиции Броваров Олега Янчинского, мужчине нанесли девять ножевых ранений. Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.