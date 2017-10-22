Кого из АТОвцев будут лишать статуса участника боевых действий?

Как информирует replyua.net, в постановления Кабинета министров Украины от 20 августа 2014 года были внесены изменения, принятые от 18 октября 2017 года №879. Документ определяет, что лишить статуса участника боевых действий можно тех, кто принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, но при этом имели обвинительный приговор суда за совершение лицом умышленного тяжкого преступления. Также лишить аналогичного статуса могут из-за того, что были выявлены факты предоставления недостоверной информации об участии в АТО или же по личному заявлению лица.
Кроме того изменения были внесены в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, которые имеют право на льготы, утвержденного постановлением правительства Украины от 29 января 2003 года №117, о включении в реестр соответствующей информации о потере лицами права на льготы.