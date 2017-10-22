Свитолина назвала Украину очень заполитизированной страной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед началом финального турнира в Сингапуре дала интервью представителям зарубежных средств массовой информации. Как передает replyua.net, среди заданных теннисистке вопросов один из них касался Украины.
«Моя страна является очень заполитизированной страной, поэтому о спорте информация размещается на последних страницах газет. Однако мне известно, что теннис и спорт в целом растут. Украинцы очень талантливы, однако им нужно время, чтобы найти спонсора, поскольку финансов выделяется не так много», - заявила спортсменка в интервью Marca. Элина Свитолина уверена, что по сравнению с коллегами стран Запада для того, чтобы что-то получить, нужно в три раза больше работать.
«Вам нужно работать в три раза лучше, чтобы что-то получить. Но я хочу надеяться, что в будущем все полностью изменится. Я и моя команда много работаем, чтобы продвигать теннис и оказывать помощь молодым талантам через мой фонд», - подытожила Элина. Ранее теннисистка на своей странице в Facebook выложила восхитительную фотосессию, которая получила множество положительных откликов.