На митинг с Саакашвили к Раде начали сходиться люди

Как информирует replyua.net, сейчас возле здания парламента Украины на митинг собрались несколько сотен человек. Также там находятся и участники акции, живущие в палаточном городке. В целом по состоянию на 12 часов дня 22 октября ситуация в центре столицы Украины спокойная.
Ранее вчера сообщалось, что участники акции под Радой, о чем писал в своем «Фейсбуке» Егор Соболев, создали военный лагерь и дали гаранту Конституции Украины Петру Порошенко пять рабочих дней на выполнение своих требований, а именно – внесения в Верховную Раду проектов закона об Антикоррупционном суде и импичменте президента. При этом активисты отметили, что с ними лучше не играть в шутки. Такие ультиматумы протестующих не заставили долго ждать ответа. Первый заместитель спикера ВРУ Ирина Геращенко поставила активистам обратные требования, в частности, касающиеся и самого Егора Соболева.