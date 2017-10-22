В Кабмине пояснили, кого лишат статуса участника боевых действий

Украинское правительство урегулировало вопрос, касающийся статуса участника боевых действий. Как передает replyua.net со ссылкой на портал правительства, соответствующее постановление №789 Кабмин принял 18 октября. В том числе, документом предусмотрена возможность лишения статуса участника боевых действий лиц, которые принимали участие в антитеррористической операции, если им был вынесен обвинительный приговор суда за совершение лицом умышленного тяжкого преступления. Эта же норма будет распространяться в случае факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению.
Кроме того, известно о внесении изменений в положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, которые имеют право на льготы, а также о включении в реестр соответствующей информации о потере права на льготы.
В соответствии с решением главы украинского государства, с 1 сентября 2017 года выплаты для военнослужащих, воюющих в АТО, составляют 10 000 грн. в месяц для бойцов на линии соприкосновения и 4 500 грн. — для военных на второй линии в рамках повышения социальных стандартов для военнослужащих.