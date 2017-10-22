Подробности Пенсионной реформы: какие изменения ожидают украинцев

Как информирует replyua.net, уже с первого числа 2018 года граждане Украины смогут выходить на пенсию в 60, 63 или же 65 лет. Это будет зависеть от накопленного за годы жизни трудовой деятельности страхового стажа. В том числе, в 60 лет можно будет уйти на заслуженный отдых, имея двадцать пять лет стажа «за спиной», а в 63 года – с 15-25 годами работы. Для украинцев, которые достигли 65 лет, для выхода на пенсию будет достаточно 15 лет трудового стажа. Однако при этом добавляется, что с каждым годом требования к длительности стажа будут становиться большими.
Так, к примеру, уже в 2028 году, для выхода на пенсию в шестьдесят лет нужно будет иметь 35 лет трудового стажа. Достигши 63-летнего возраста, такое требование будет колебаться от 25 до 35 лет. Однако для желающих выйти на пенсию в 65 лет будет достаточно 25 лет трудовой деятельности.