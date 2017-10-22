валюта
СпецтемаБлогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

Подробности Пенсионной реформы: какие изменения ожидают украинцев

Подробности Пенсионной реформы: какие изменения ожидают украинцевНачавшаяся в Украине пенсионная реформа существенным образом изменяет условия выхода украинцев на пенсию. Данные, обнародованные на «Юридическом портале Украины» свидетельствуют, что эта реформа пересматривает требования к пенсионному возрасту и количеству лет страхового стажа.

Как информирует replyua.net, уже с первого числа 2018 года граждане Украины смогут выходить на пенсию в 60, 63 или же 65 лет. Это будет зависеть от накопленного за годы жизни трудовой деятельности страхового стажа. В том числе, в 60 лет можно будет уйти на заслуженный отдых, имея двадцать пять лет стажа «за спиной», а в 63 года – с 15-25 годами работы. Для украинцев, которые достигли 65 лет, для выхода на пенсию будет достаточно 15 лет трудового стажа. Однако при этом добавляется, что с каждым годом требования к длительности стажа будут становиться большими.

Подробности Пенсионной реформы: какие изменения ожидают украинцев


Так, к примеру, уже в 2028 году, для выхода на пенсию в шестьдесят лет нужно будет иметь 35 лет трудового стажа. Достигши 63-летнего возраста, такое требование будет колебаться от 25 до 35 лет. Однако для желающих выйти на пенсию в 65 лет будет достаточно 25 лет трудовой деятельности.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
21 окт 2017
12004

Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, розробки російських вчених ніколи не відрізнялись особливою надійністю – то в них танки не їдуть, то ракети падають. Не оминула ця сумна доля і

21 окт 2017
8447

Геращенко дала жорстку відповідь на вимоги представників «МіхоМайдану»: а ось мій ультиматум

Народний депутат Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук дала жорстку відповідь на «ультиматум», оголошений організаторами протестів під стінами парламенту, - про це інформує видання

21 окт 2017
5317

Журналист рассказала, почему акции протеста под Верховной Радой завершились провалом

Журналист Татьяна Данленко в своей статье «Синтетический Майдан» для издания ZN.UA написала, что причиной провала акции протеста «За большую политическую реформу» стали неясные лозунги и отсутствие

Последние новости

Кого из АТОвцев будут лишать статуса участника боевых действий?

Свитолина назвала Украину очень заполитизированной страной

Бабиш пояснил, как будет формировать правительство Чехии

Между противниками Трюдо и антифашистами произошли столкновения в Канаде

На митинг с Саакашвили к Раде начали сходиться люди

В Кабмине пояснили, кого лишат статуса участника боевых действий

Подробности Пенсионной реформы: какие изменения ожидают украинцев

Результаты выборов в Чехии: победа досталась популистам и друзьям Путина

Киевский пластический хирург отказался оперировать жительницу Донецка

Трамп: Facebook поддерживал «жуликоватую» Клинтон

«Зуб за зуб»: Геращенко поставила ультиматум «Самопомощи» и лично Соболеву

Россия снова перекрывает доступ судам в Керченском проливе

В Украину идет новая эпидемия ОРВИ

В Украине резко возросло число граждан, оформивших «теплые кредиты»

Алексей Навальный вышел на свободу

В Минфине рассказали о монетизации субсидий

Эксперт спрогнозировал вероятность достижения компромисса между США и Россией относительно Украины

Названа дата приезда Волкера в Киев

Эрдоган: «Я не могу назвать США цивилизованной страной»

У Путина прокомментировали победу США над ИГИЛ в Ракке: «это недоумение»

 Новости за день