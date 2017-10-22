В Украину идет новая эпидемия ОРВИ

Вслед за похолоданием в Украине увеличились и темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, пик заболеваемости ожидается только к новогодним праздникам, однако в некоторых областях медики фиксируют превышение эпидемического порога. К примеру, в Запорожской области он превышен на четыре с половиной процента. За первую неделю октября в поликлиники обратились больше 152 тысяч граждан, из которых большинство – дети. Эпидемии гриппа в стране пока не наблюдается, и большинству заболевших медики ставят диагноз ОРВИ, однако специалисты отмечают, что уже совсем скоро в Украину придут целых три штамма гриппа, причем очень опасных.
Между тем, вакцин в поликлиниках по-прежнему нет, и те, кто хочет вакцинироваться, должны приобрести препарат в аптеке. По словам экспертов, он обойдется намного дешевле лекарств, которые придется покупать при простуде. Стоимость вакцины колеблется в пределах 200-250 гривен (одна доза). Вакцинацию необходимо пройти за несколько недель до начала пика заболеваемости.