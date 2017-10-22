В Минфине рассказали о монетизации субсидий

Как информирует replyua.net, согласно со словами чиновника, в настоящее время страна находится на первом этапе, который вводит с нового года монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг. Такие изменения преследуют цель перехода на прозрачные и своевременные расчеты «живыми» деньгами за субсидиями между страной и исполнителем услуг.
По окончанию текущего отопительного сезона (2017-2018 годы) планируется перевести часть платежей на обычные текущие счета предприятий, которые являются поставщиками услуг. Такой шаг даст возможность обеспечить очередную предпосылку для перехода к свободному рынку – создаст возможности для предприятий, которые желают работать с населением, и откроет путь к прямому перечислению субсидий домохозяйствам, которые самостоятельно смогут рассчитываться за коммунальные услуги. В сообщении отмечается: «Субсидии будут перечисляться за те энергоносители и предоставленные услуги, которые были использованы по факту. Это даст возможность избежать тех ситуаций, когда, к примеру, исполнители получают больший объем субсидий, чем потребители домохозяйств».