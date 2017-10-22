Синоптики обещают первый снег в Украине на следующей неделе

Как информирует replyua.net, в сообщении отмечается, что 24 октября на западе Украины ожидаются небольшие осадки в виде дождя. В северных регионах страны – осадки с мокрым снегом. Остальная территория Украины не увидит в этот день ни дождей, ни снега. Кроме того, по данным синоптиков, 29 октября в Украине ожидается дождь с мокрым снегом.
Наталия Диденко, синоптик, в свою очередь в своем «Фейсбуке» сообщила, что выходные в Украине будут туманными и прохладными, а со следующей недели температура опустится значительным образом. В частности она сообщила: «Завтра север и запад Украины будет вне фронта. В восточных же регионах, в центре и на юге страны в воскресенье будут наблюдаться дожди. Касательно столицы Украины, то уже сегодня в Киеве будет дождь в ночное время. Днем же в воскресенье должно прояснить, без осадков. При этом максимальная температура воздуха будет достигать всего 8 градусов по Цельсию».