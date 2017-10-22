Муждабаев: «Украина – это еще не Европа. Там 20-летние девушки на «Лексусах» не ездят»

Айдер Муждабаев, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал ДТП, произошедшее в Харькове, отметив, что двадцатилетняя девушка на дорогом «Лексусе», который она точно сама не заработала, - это маркер образа жизни, информирует replyua.net.
«В чем выражается этот образ жизни? В стойком и подтверждённым практикой ощущении, что твоя жизнь уже удалась, и тебе разрешено больше, чем неудачникам. Что можно нарушать ПДД чаше и наглее, чем если у тебя "Ланос", ведь, скорее всего, прикроют. В значительной мере поэтому так и ездят», - пишет журналист.
По его словам, это также демонстрирует и то, что Украина – еще не Европа, поскольку там девушки, которым по двадцать лет, на «Лексусах» точно не ездят, и на это множество самых разных причин, в том числе и неприличие. Муждабаев отметил, что не знает, когда эти вещи дойдут до Украины, и дойдут ли вообще.