Укрзализныця закупит новые тепловозы

В следующем году компания Укрзализныця собирается обновить на десять процентов парк магистральных тепловозов – планируется закупить тридцать тепловозов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом заявил Евгений Кравцов, исполняющий обязанности председателя правления УЗ. «Если раньше говорилось о закупке локомотивов, произведенных в Казахстане, то сейчас речь идет о локализации и производстве в Украине», - подчеркнул Кравцов. Павел Руденко, аналитик ЦТС-Консалтинг, в свою очередь, рассказал, что тридцать тепловозов – это примерно десять процентов от рабочего парка, существующего на сегодняшний день.
В общей сложности, в инвентарном парке локомотивов УЗ сейчас находятся 3562 вагона, из них – 1254 – это маневровые тепловозы, 1149 – это электровозы и 609 – тепловозы (грузовые вагоны), 479 – электровозы и 71 – тепловозы (пассажирские вагоны). Напомним, что ранее в УЗ анонсировали новую услугу в ночных поездах – полноценное питание, и этот сервис будет запущен в ноябре.