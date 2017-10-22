Казанский: «Ахметов финансировал боевиков Ходаковского»

Денис Казанский, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что Александр Бородай, сотрудник ФСБ РФ, дал интервью, в котором рассказал, что олигарх Ахметов финансировал боевиков Ходаковского, - отряд «Восток», сообщает replyua.net.
Казанский процитировал заявление Бородая. «Ходаковский сидел на финансировании Ахметова. В свое время он мне от Рината Ахметова пытался привезти конкретно при свидетелях чемодан с 0,5 млн долларов. Я вернул этот чемодан Ходаковскому, и он якобы потратил его на финансирование батальона «Восток». Признаюсь, я воспринимал его как временного союзника», - заявил Бородай. По словам Казанского, эту новость точно нельзя назвать сенсацией, поскольку и Ахметов, и другие регионалы были активными «участниками» конфликта на востоке страны, когда он только начинался.
«Но все-таки очередное подтверждение факта сотрудничества Ахметова с боевиками Ходаковского из уст Бородая — очень важное свидетельство», - отметил журналист.