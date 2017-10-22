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Аваков: в 2017 году раскрываемость преступлений увеличилась на 25 процентов

Аваков: в 2017 году раскрываемость преступлений увеличилась на 25 процентов
Арсен Аваков, глава Министерства внутренних дел, сообщил о том, что в текущем году показатель раскрываемости преступлений в Украине значительно улучшился – он вырос на 25,6 процентов.

Как информирует replyua.net, ссылаясь на пресс-службу МВД Украины, глава ведомства при этом отметил, что также снизилось и количество преступлений. По сравнению с прошлым годом количество преступлений сократилось с 49,1 тысячи до 41,9 тысяч, или на 14,5 процентов. «При всех особенностях сегодняшнего времени – есть положительная динамика», - подчеркнул глава МВД. Напомним, что ранее стало известно о том, что в Украине сократилось и количество самых тяжких преступлений. Вячеслав Аброськин, заместитель главы Национальной полиции, заявлял, что за девять месяцев 2017 года в Украине произошло 1185 умышленных убийств и покушений.

По его словам, это самый низкий показатель за 10 лет. Впрочем, многие эксперты сомневаются в правдивости такой статистики. Еще летом Хатия Деканоидзе, бывшая глава Нацполиции, заявляла, что эту статистику могут приукрашивать.
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