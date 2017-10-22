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Юбилей Гордона: журналист устроил большой банкет

Юбилей Гордона: журналист устроил большой банкет
Дмитрий Гордон, один из самых известных журналистов Украины, с размахом отметил свой 50-ый день рождения. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала Юлия Яценко, директор певца Монатика.

По ее словам, Гордон пригласил на банкет множество известных людей – Надежду Савченко, внефрационного депутата, Михаила Поплавского, депутата из «Воли народа», Анатолия Анатолича, известного телеведущего, и многих других. Весь вечер публику развлекали на сцене Монатик и Верка Сердючка. «Сегодня юбилей у Дмитрия Гордона - 50. Исторический момент: личное знакомство с президентом пиара Украины Михаилом Михайловичем», - отметила Яценко. Банкет в честь юбилея журналиста был устроен в гостинице «Премьер Палац». На празднике больше всех остальных выделялась Надежда Савченко.

Как выяснилось, депутат оказалась большой фанаткой Сердючки. Как только Сердючка начала исполнять свой знаменитый хит «Дольче Габбана», Савченко пустилась в пляс и зажигала на протяжении всей песни. Яценко выложила видео с плясками Савченко, и на ролик бурно отреагировали пользователи, поблагодарившие Яценко за позитив.
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