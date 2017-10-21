Митинг под Радой: Порошенко поставили ультиматум и дали 5 дней на его выполнение

Как информирует replyua.net, Соболев написал: «Ветераны войны за независимость Украины создали военный лагерь и дали действующему гаранту Конституции пять рабочих дней на внесение в Раду законов об Антикоррупционном суде и об импичменте. Советуют не играть с ними».
В это же время, по информации «Интерфакса-Украины», под стенами парламента Украины собрались порядка 150 человек, митингующих. Издание отмечает, что с размещенной на дороге улицы Грушевского сцены в палаточном городке, выступили участники различных добровольческих батальонов. В частности в сообщении говорится: «Представившийся офицером батальона «Донбасс» человек с позывным «Катана» зачитал требования к главе государства: на протяжении пяти рабочих дней, с понедельника, внести в Раду проект закона об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде». Также сообщается, что участники протеста ожидали появления руководителя «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.