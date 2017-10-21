валюта
СпецтемаПутин о памятнике Петлюре в Виннице: «Памятник установили против воли народа»

Митинг под Радой: Порошенко поставили ультиматум и дали 5 дней на его выполнение

Митинг под Радой: Порошенко поставили ультиматум и дали 5 дней на его выполнениеМитингующие под Верховной Радой Украины дали главе государства Петру Порошенко пять дней на выполнение их требований, о чем в своем «Фейсбуке» сообщил парламентарий Егор Соболев.

Как информирует replyua.net, Соболев написал: «Ветераны войны за независимость Украины создали военный лагерь и дали действующему гаранту Конституции пять рабочих дней на внесение в Раду законов об Антикоррупционном суде и об импичменте. Советуют не играть с ними».

В это же время, по информации «Интерфакса-Украины», под стенами парламента Украины собрались порядка 150 человек, митингующих. Издание отмечает, что с размещенной на дороге улицы Грушевского сцены в палаточном городке, выступили участники различных добровольческих батальонов. В частности в сообщении говорится: «Представившийся офицером батальона «Донбасс» человек с позывным «Катана» зачитал требования к главе государства: на протяжении пяти рабочих дней, с понедельника, внести в Раду проект закона об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде». Также сообщается, что участники протеста ожидали появления руководителя «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: «США теряют терпение. Волкер предъявит Порошенко требования»

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
21 окт 2017
6390

Эксперт: «США теряют терпение. Волкер предъявит Порошенко требования»

Петр Порошенко, президент Украины, проведет встречу с Куртом Волкером, спецпредставителем США по Украине, и во время этих переговоров Волкер может огласить целый ряд требований, которые украинская

21 окт 2017
6031

Нусс: «На высшем политическом уровне дана оценка происходящему в Киеве. Еще не поздно одуматься!»

Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке написал о том, что украинцы и все мировое сообщество уже услышали оценку происходящему в Киеве, причем она была сделана на высшем политическом уровне, передает

21 окт 2017
5956

Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, розробки російських вчених ніколи не відрізнялись особливою надійністю – то в них танки не їдуть, то ракети падають. Не оминула ця сумна доля і

21 окт 2017
4557

Ученые нашли в Ветхом Завете доказательства существования планеты Нибиру

Эксперты по изучению Библии заявили о том, что в Ветхом Завете действительно упоминается загадочная планета Нибиру – девятая планета Солнечной системы, о которой ранее говорили многие специалисты.

Последние новости

Муждабаєв: у 20 років на «Лексусі» думаєш, що тобі можна більше, ніж невдахам

Блогер: я не чекав такого від учасників «МіхоМайдану»

Геращенко дала жорстку відповідь на вимоги представників «МіхоМайдану»: а ось мій ультиматум

Сазонов: чи хочете ви отримати власне Придністров’я на десятиріччя вперед?

Російський політолог довів, що Собчак – колабораціоніст

Митинг под Радой: Порошенко поставили ультиматум и дали 5 дней на его выполнение

Блогер: державний борг РФ зростає у геометричній прогресії

Передвиборні перегони призвели до трагедії

Україна опинилась між двох вогнів

Саакашвили: в Киеве неизвестные похитили экс-начальника моей охраны

Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

Полиция задержала комбата ОУН Коханивского за стрельбу в Киеве

Віце-прем’єр розповіла що найстрашніше у «МіхоМайдані»

Волкер незапланированно приедет на переговоры в Украину, – СМИ

Поліція спрацювала на відмінно і знайшла викрадене немовля – нардеп розповів подробиці операції

Встреча Волкера и Суркова по Украине: СМИ обнародовали новые детали

Журналист рассказала, почему акции протеста под Верховной Радой завершились провалом

Сегодня правительство Испании рассмотрит вопрос об автономии Каталонии

Прогноз на неделю: ночные «минусы» и стабильные заморозки

Боровой: «Уход Путина станет настоящей трагедией России»

 Новости за день