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Саакашвили: в Киеве неизвестные похитили экс-начальника моей охраны

Саакашвили: в Киеве неизвестные похитили экс-начальника моей охраныЭкс-руководителя личной охраны бывшего президента Грузии, также ранее занимавшего пост руководителя ОГА в Одесской области, Михаила Саакашвили Георгия Рубашвили в Киеве похитили неизвестные. Сообщение такого характера было обнародовано в «Фейсбуке» самим Саакашвили.

Как информирует replyua.net, со слов бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в столице Украины схватили экс-начальника его личной охраны. Такое сообщение в субботу, 21 октября в своем «Фейсбуке» опубликовал сам Саакашвили.

В частности, со слов политика, порядка двух часов назад восемь человек в Киеве схватили его бывшего начальника личной охраны Георгия Рубашвили. Михаил Саакашвили написал: «Он живет в столице Украины. Оружия у него нет. Раньше он предоставлял мне помощь по хозяйству, а в настоящее время решил остаться по своим делам». В свою очередь в правоохранительных органах (полиции) сделали заявление, что у них бывшего охранника Саакашвили нет. По словам экс-президента Грузии, в Службе безопасности Украины по этому поводу «не говорят ничего».
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