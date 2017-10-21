Полиция задержала комбата ОУН Коханивского за стрельбу в Киеве

Как информирует replyua.net, в столице Украинского государства вблизи с метром Академгородок сотрудники правоохранительных органов задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского. О задержании комбата сообщила его супруга Екатерина. Согласно словам жены задержанного, это произошло после драки между Коханивским и Русланом Качмалою («Рем»). Отмечается, что командир батальона применил травматическое оружие.
Супруга Коханивского рассказала: «Мы направлялись в сторону метро с поминок. Вчера мы похоронили нашего собрата. В какое-то время нас догнал Руслан «Рем». Он начала угрожать моему мужу. Он провоцировал его. Потом между ними началась драка». В свою очередь начальник патрульной полиции Киева Роман Зозуля подтвердил, что комбат ОУН Коханивский был задержан. Согласно со словами правоохранителя, задержание провел он сам лично, причем в день своего выходного. Он прогуливался по столице и услышал выстрелы. В настоящее время пока ничего неизвестно о состоянии пострадавшего.