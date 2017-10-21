Волкер незапланированно приедет на переговоры в Украину, – СМИ

Как информирует replyua.net, источник заявил: «Такая встреча не была запланирована, однако из-за внутренней ситуации представители Соединенных Штатов Америки хотят еще раз оценить, что же происходит сейчас в Украине». Сообщается также, что спецпредставитель США после переговоров с Сурковым в Белграде имеет дополнительную тему для разговора по поводу миссии ООН на Донбассе.
Напомним, ранее издание уже сообщало, что СМИ выяснили некоторые новые, ранее не обнародованные подробности переговоров между спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и помощником Путина Владиславом Сурковым. В частности, во время разговора Сурков всячески акцентировал свое внимание на детали, а Волкер, в это же время интересовался двумя основными аспектами – готов ли Кремль в принципе идти навстречу урегулированию конфликта на востоке Украины, и когда это может быть, до или после президентских выборов в РФ.