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Поліція спрацювала на відмінно і знайшла викрадене немовля – нардеп розповів подробиці операції

Поліція спрацювала на відмінно і знайшла викрадене немовля – нардеп розповів подробиці операції
Вчора соціальними мережами поширилась новина про те, що в Києві (район Оболоні) було викрадено двомісячну дівчинку. Народний депутат Антон Геращенко прозвітував, що правоохоронці знайшли викрадену дитину, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, Геращенко зауважує, що вчора весь склад поліції Києва та області займався пошуками викраденої дитини. Було вилучено і переглянуто сотні годин відеозаписів, зроблених відеокамерами у громадських місцях, торгових центрах, заправках та зупинках громадського транспорту. У Вишгороді камера зафільмувала молоду пару, які були схожі викрадачів немовляти. Протягом ночі правоохоронці з’ясували як особу правопорушників, так і їх місцеперебування. Сьогодні по обіді їх було затримано.

Геращенко наголошує, що немовля перебуває у задовільному стані, а викрадачами виявились члени молодого подружжя. За словами останніх, кілька тижнів тому вони втратили власну дитину, а тому вирішили або придбати на чорному ринку, або вкрасти чужу. Тепер молодій парі загрожує до десяти років увязнення. Крім того, нардеп підкреслив, що між моментом викрадення немовляти та моментом арешту порушників минуло менше, ніж 24 години.
Поліція спрацювала на відмінно і знайшла викрадене немовля – нардеп розповів подробиці операції
Поліція спрацювала на відмінно і знайшла викрадене немовля – нардеп розповів подробиці операції
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