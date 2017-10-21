Встреча Волкера и Суркова по Украине: СМИ обнародовали новые детали

Как информирует replyua.net, во время переговоров Владислав Сурков старался акцентировать свое внимание на деталях. А вот спецпредставитель США при этом интересовался двумя основными аспектами. Первый из них – готова ли Москва в принципе двигаться навстречу урегулированию на Донбассе. Второй – сроки: после или может быть до президентских выборов в Российской Федерации.
Как сообщают источники издания, Сурков фактически дословно сказал, что «Владимир Путин хотел бы выглядеть миротворцем». Но о сроках ничего не говорилось. Также помощник Путина заявил, что в Кремле поддерживают ввод миротворцев на Донбасс, однако имеет некоторые предостережения касательно полномочий ее мандата. В том числе в Москве настаивают, что миротворческие силы не должны находиться на границе Украины с Россией. Также у Путина выступают за полицейский компонент миротворческой миссии, что важно с точки зрения установления «переходного периода». Источники сообщают, что встреча Волкера и Суркова не принесла никаких достижений или же договоренностей.