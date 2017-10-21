Власти Киева рассказали, сколько будут продолжаться новогодние праздники в столице

В украинской столице в период с 19 декабря 2017 по 14 января 2018 запланировано проведение мероприятий, приуроченных к новогодним и рождественским праздникам, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу КГГА. Отмечается, что в это время движение транспорта в связи с подготовкой и проведением мероприятий в центральных районах украинской столицы ограничат.
Так, с 19 декабря 2017 по 14 января 2018 года в Киеве ожидается проведение новогодне-рождественских праздников в рамках масштабного культурно-художественного проекта «НеоРик на Софии». Жителей и гостей столицы ждет увлекательная развлекательная программа на трех локациях — Софийской и Михайловской площадях, а также Владимирском проезде, – сказано в сообщении столичной мэрии. Инициатором проведения мероприятий является объединение граждан «Инициативы столичные». Их цель - «создание романтический европейский зимний городок с сохранением украинских традиций празднования».
Кроме того, сообщается, что с 29 ноября 2017 года до 31 января 2018 движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади) будет запрещено.