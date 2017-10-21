«Большей части украинцев все равно»: известная украинская актриса пристыдила своих сограждан из-за войны на Донбассе

В интервью журналистам интернет-издания «Остров» популярная украинская актриса Римма Зюбина заявила, что в действительности многие украинские граждане совершенно не беспокоятся по поводу того, есть ли на востоке их страны война, и их ничто не может изменить, в том числе и искусство, передает replyua.net. «Не нужно всех распределять по сортам – по геолокационным данным. Большей части все равно, что есть война, и никакие фильмы их не могут перевоспитать», - подчеркнула она. Также актриса рассказала об очень неприятном случае, произошедшем с ее подругой.
«У меня есть подруга Мария Берлинская, которая занимается аэроразведкой. Несколько дней назад в центральной части Киева, возле Золотых ворот, у нее произошел «незабываемый» диалог с «ватными» лицами, результатом которого стала сломанная рука Марии. И о чем дальше мы будем говорить? О том, что у власти до сих пор есть люди, которые ненавидят все, где есть корень «укр»?», - рассказала актриса.
Ранее Зюбина на своей странице в Facebook сообщила, как журналистка телевизионного канала СТБ шокировала ее вопросом об украинском режиссере Олеге Сенцове.