«Не смогли уничтожить»: Порошенко назвал Путина последователем Сталина

Глава украинского государства Петр Порошенко считает, что его российский коллега Иосиф Сталин повторяет политику, проводимую диктатором Иосифом Сталиным. Как передает replyua.net, такую точку зрения Порошенко представил на своей странице в социальной сети Facebook в день годовщины массовой депортации украинцев правительством бывшего СССР.
«В этот день мы отмечаем 70-ю годовщину массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северных регионов бывшего СССР, имела кодовое название операция «Запад». Всего за один день тогда принудительным образом выселили свыше 76 000 человек для ослабления украинского освободительного движения», - написал Порошенко. Кроме того, президент отметил, что даже после Второй мировой войны последователи Сталина не прекращали политику издевательства над украинским народом, однако не смогли уничтожить его свободных дух.
«После того, как завершилась самая кровавая война - Вторая мировая - сталинские каратели не прекращали терроризировать наш народ репрессиями и депортациями. Но уничтожить его свободный дух они не смогли. Помните. Нужно быть сильными», - добавил украинский лидер.