Около 20 тысяч украинских мужчин находятся в официальном декретном отпуске

В Украине жизнь меняется – граждане все чаще прислушиваются к мировому опыту, согласно которому в декретный отпуск идет тот член семьи, который зарабатывает меньше денег.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, в Украине все чаще прослеживается тенденция, распространенная в западных странах – мужчины берут декретный отпуск и воспитывают детей по причине того, что их жены становятся более успешными в карьере. По статистике, сейчас около 20 тысяч мужчин в Украине находятся в официальном отпуске по уходу за детьми. На «долю» мужчин приходится около трех процентов декретных отпусков в стране, и это довольно внушительная цифра, учитывая тот факт, что еще четверть века назад никто не мог предположить, что женщина сразу после родов выйдет на работу, а с младенцев будет сидеть ее муж.
По словам психолога Игоря Гринчака, это абсолютно нормальная тенденция, и нет ничего ужасного в том, что женщины все чаще перехватывают инициативу в зарабатывании денег и управлении.