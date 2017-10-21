Блогер: страны ЕС раздувают скандал вокруг Украины не без содействия Кремля

В интервью изданию «Апостроф» военный эксперт и блогер Алексей Арестович заявил, что жесткая реакция румынских, венгерских, болгарских и греческих властей на новый закон Украины «Об образовании» является результатом влияния России, однако это является ответом на становление Украины, передает replyua.net.
«Дело в том, что для всех Украина являлась маленьким тупорылым теленком, которого можно доить в разные стороны и с которым можно делать что хочешь, который не рыпается и не дергается. Так наши соседи реагируют на то, что мы начали расти над собой, приобретать геополитическую субъектность. Это реакция на наш рост. Они ощутили всю угрозу, которая исходит из становления Украины, осознавшей себя, вставшей на ноги и пошедшей самостоятельно. Это все кроет Румынию, Венгрию, Грецию, Болгарию и всех, кто там возмутился, как бык овцу», - отметил эксперт.
Арестович также отметил, что Украина является самой крупной страной в Европе, в которой проживает сорок миллионов населения и у которой есть промышленный потенциал. По мнению эксперта, названные выше страны только тогда важны с точки зрения геополитики, когда они вместе как члены ЕС и НАТО.